Температура  воздуха в РА  не  изменится, в  большинстве  районов ожидаются  дожди и грозы

В большинстве регионов на территории РА днем 7-го и 8-12 июля ожидается кратковременный дождь с грозой, в отдельных местах возможен также град.

Ветер северо-восточный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 20-25 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване после полудня 7-го, ночью и после полудня 8-12 июля ожидается кратковременный дождь с грозой.