Время в Ереване: 11:07:36,   7 Июль

Температура  воздуха в РА  не  изменится, в  большинстве  районов ожидаются  дожди и грозы


В большинстве регионов на территории РА днем 7-го и   8-12 июля  ожидается кратковременный дождь с грозой, в отдельных местах возможен  также град.

Ветер северо-восточный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 20-25 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в   Ереване  после полудня 7-го, ночью и после полудня   8-12 июля ожидается кратковременный дождь с грозой.

 




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