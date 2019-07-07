Время в Ереване: 11:07:36,   7 Июль

Визит   Пашиняна во Вьетнам завершился — осенью состоится  армяно-вьетнамский бизнес-форум


Завершился  официальный визит премьер-министра Армении Никола  Пашиняна во Вьетнам.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь премьер-министра Владимир Карапетян.

«Подводя итоги, хотел бы отметить, что все встречи премьер-министра, включая встречу с его вьетнамским  коллегой и деловыми кругами, были эффективными. Достигнуты конкретные  договоренности в экономической и гуманитарной сферах. И я уверен, что соответствующие ведомства предпримут активную деятельность. Отмечу, что довольно крупные вьетнамские бизнесмены были заинтересованы в сотрудничестве с армянской стороной, они проявили большой интерес к армянской продукции, бренди, вину и переработанным сельскохозяйственным продуктам», - отметил  Владимир Карапетян.

Он подчеркнул, что договоренности премьер-министра Пашиняна должны вступить в практическую фазу осенью — во время армяно-вьетнамского бизнес-форума, добавив, что у обеих  стран  сложилось полное взаимопонимание, что также важно — особенно  в плане  сотрудничества на  международных платформах.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации