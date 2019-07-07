Визит   Пашиняна во Вьетнам завершился — осенью состоится  армяно-вьетнамский бизнес-форум

Завершился официальный визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна во Вьетнам.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь премьер-министра Владимир Карапетян.

«Подводя итоги, хотел бы отметить, что все встречи премьер-министра, включая встречу с его вьетнамским коллегой и деловыми кругами, были эффективными. Достигнуты конкретные договоренности в экономической и гуманитарной сферах. И я уверен, что соответствующие ведомства предпримут активную деятельность. Отмечу, что довольно крупные вьетнамские бизнесмены были заинтересованы в сотрудничестве с армянской стороной, они проявили большой интерес к армянской продукции, бренди, вину и переработанным сельскохозяйственным продуктам», - отметил Владимир Карапетян.

Он подчеркнул, что договоренности премьер-министра Пашиняна должны вступить в практическую фазу осенью — во время армяно-вьетнамского бизнес-форума, добавив, что у обеих стран сложилось полное взаимопонимание, что также важно — особенно в плане сотрудничества на международных платформах.