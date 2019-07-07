В  результате  аварии  армянской  машины  в  Грузии погибли 3 человека, ранены 5

Возле города Гори в Грузии разбился армянский автомобиль. По предварительным данным, 3 человека погибли и 5 получили ранения, они были доставлены в ближайшую больницу.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Минздрава РА Алина Никогосян.

«Состояние 2 раненых тяжелое, их доставили в тбилисскую больницу. Мы связываемся с нашими грузинскими коллегами», - отметила она, добавив, что делается все для спасения жизней раненых и их транспортировки в Армению.

Как передает Арменпресс, министр здравоохранения РА Арсен Торосян написал, что по его поручению замминистра Ованес Арутюнян отправится в Грузию, чтобы непосредственно на месте ознакомиться с состоянием здоровья жертв трагической автокатастрофы, организовать медицинскую помощь, а при необходимости – доставить в Ереван. «Дополнительная информация будет предоставлена позже», - сказал министр.