Григорий  Мартиросян и Тигран Авинян уточнили дальнейшие шаги сотрудничества

6 июля госминистр Арцаха Григорий Мартиросян принял делегацию во главе с вице-премьером РА Тиграном Авиняном. В ходе встречи, на которой присутствовали также члены правительства Арцаха, обсуждались перспективы расширения и углубления сотрудничества между исполнительными органами двух армянских государств.

Как сообщили Арменпресс из пресс-службы гоминистра Арцаха, присутствовавшие на встрече министры Арцаха - экономики и производственных инфраструктур, юстиции, сельского хозяйства и градостроительства, детально представили предложения по постепенному повышению качества действующих в едином поле программ, предоставлению по ряду направлений новых общественных услуг – в частности, электронных, по учету противоградных установок, генпланов общин, обслуживанию автодороги Мартакерт-Сотк и др.

«Высокий уровень сотрудничества в этих сферах и совместная работа в новых направлениях могут за короткий период дать впечатляющие результаты», - сказал госминистр Григорий Мартиросян.

Вице-премьер Тигран Авинян выразил уверенность, что необходимость обеспечения положительной динамики сотрудничества обусловлены экономическими интересами двух армянских государств.

Госминистр Арцаха и вице-премьер РА отметили важность встреч в таком формате с точки зрения повышения эффективности совместных программ и объединения новых работ на местах.

Затем члены правительств Арцаха и Армении посетили ряд производств в Степанакерте, оценили текущие тенденции и перспективы развития легкой промышленности.

Насыщенная рабочая повестка делегации во главе с вице-премьером РА Тиграном Авиняном завершилась в Шуши. Гости ознакомились с возможностями «Ремесленного училища Езник Мозиян» и туристическим потенциалом города-крепости.