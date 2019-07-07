Время в Ереване: 11:07:36,   7 Июль

Григорий  Мартиросян и Тигран Авинян уточнили дальнейшие шаги сотрудничества


6 июля госминистр Арцаха  Григорий Мартиросян принял делегацию во главе с вице-премьером  РА Тиграном Авиняном. В ходе  встречи, на которой присутствовали также члены правительства Арцаха, обсуждались перспективы расширения и углубления   сотрудничества между исполнительными органами двух армянских государств.

Как  сообщили Арменпресс из пресс-службы  гоминистра Арцаха, присутствовавшие  на  встрече министры Арцаха - экономики и производственных инфраструктур,  юстиции, сельского хозяйства и градостроительства, детально представили предложения  по постепенному  повышению качества действующих в едином поле  программ, предоставлению  по ряду направлений новых общественных услуг – в частности, электронных, по учету  противоградных установок, генпланов общин, обслуживанию автодороги Мартакерт-Сотк и др. 

«Высокий уровень сотрудничества в этих сферах и совместная работа в новых направлениях могут за короткий период дать впечатляющие результаты», - сказал   госминистр Григорий Мартиросян.

Вице-премьер Тигран Авинян выразил уверенность, что необходимость обеспечения положительной динамики сотрудничества обусловлены экономическими интересами двух армянских государств.

Госминистр Арцаха и вице-премьер  РА отметили важность встреч в таком формате с точки зрения повышения эффективности совместных программ и объединения новых работ на местах.

Затем члены  правительств Арцаха и Армении  посетили  ряд производств в Степанакерте, оценили текущие тенденции и перспективы развития легкой промышленности.

Насыщенная рабочая повестка делегации во главе с вице-премьером  РА Тиграном Авиняном завершилась в Шуши. Гости ознакомились с возможностями «Ремесленного училища Езник Мозиян» и туристическим потенциалом города-крепости.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации