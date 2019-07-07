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Пашинян выразил соболезнование семьям жертв  трагической  автокатастрофы в Араратской  области


Премьер-министр РА  Никол Пашинн выразил соболезнование семьям жертв  трагической  автокатастрофы, произошедшей  6 июля  в Араратской  области.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в  послании говорится:

«Потрясен вестью о  трагической  автокатастрофе, произошедшей в Араратской  области. Выражаю глубокие  соболезнования  членам семей жертв, родным и близким. Раненым желаю скорейшего выздоровления».

Еще двое  пострадавших в ДТП на Зодском мосту  доставлены  Араратский  МЦ.  Об этом Арменпресс сообщили в  пресс-службе  МЧС РА.

«В 22:35 часов    поступило  сообщение о том, что  примерно в 20:45 часов в  Араратский  МЦ   доставлены еще 2 пострадавших – Д.С.(2004 г/р, с.Ерасх) и К.Н. (1998 г/р, с. Армаш). Их состояние  удовлетворительное.   У Д.С. перелом левой  голени, у К.Н. – аритмия. Д.С. оказана соответствующая помощь, он выписан», - говорится  в  сообщении.

5 июля   в 15:15 часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что в  Ааратской области, на Зодском мосту, произошло ДТП, столкнулись 3 автомобиля,  необходима  помощь спасателей.

На место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Выяснилось, что  на Зодском мосту  столкнулись автомобили Toyota,ВАЗ-2106 и «ГАЗель».  

Пострадавшие  С.Г (1956 г/р, Ереван). Ц.Г (1999 г/р, с.Ерасх),  Г.Г. (1991 г/р, с.Суренаван), Г.А.  (1973 г/р, Вайк), Н.А.  (1977 г/р, Арарат), С.А. (1996 г/р, Арарат), Н.Г. (7 лет, Вайк), С.И.  (1953 г/р, Ереван),  Р.Г. (1984 г/р, с.Ерасх), А.М.  (2006 г/р, Вайк) и Ф.М. (2007 г/р, с.Суренаван) доставлены  в  Араратский  МЦ.

Состояние  Н.А. и Н.Г.  удовлетворительное.

С.А., С.И. и Ф.М., получив соответствующую помощь, выписаны.

С.Г., Ц.Г., Г.Г. и Р.Г. перевезены  в  Ожоговый  центр, медики оценили их состояние  как  тяжелое.

Г.А. доставлен в  МЦ Эребуни.

Выяснилось, что «ГАЗель» обслуживала маршрут Арарат-Ерасхаван. В ДТП водитель В.А (1962 г/р) скончался.

По предварительным данным, пострадали 13 человек, погибли 6.

 




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