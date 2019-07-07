Пашинян выразил соболезнование семьям жертв  трагической  автокатастрофы в Араратской  области

Премьер-министр РА Никол Пашинн выразил соболезнование семьям жертв трагической автокатастрофы, произошедшей 6 июля в Араратской области.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

«Потрясен вестью о трагической автокатастрофе, произошедшей в Араратской области. Выражаю глубокие соболезнования членам семей жертв, родным и близким. Раненым желаю скорейшего выздоровления».

Еще двое пострадавших в ДТП на Зодском мосту доставлены Араратский МЦ. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе МЧС РА.

«В 22:35 часов поступило сообщение о том, что примерно в 20:45 часов в Араратский МЦ доставлены еще 2 пострадавших – Д.С.(2004 г/р, с.Ерасх) и К.Н. (1998 г/р, с. Армаш). Их состояние удовлетворительное. У Д.С. перелом левой голени, у К.Н. – аритмия. Д.С. оказана соответствующая помощь, он выписан», - говорится в сообщении.

5 июля в 15:15 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что в Ааратской области, на Зодском мосту, произошло ДТП, столкнулись 3 автомобиля, необходима помощь спасателей.

На место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что на Зодском мосту столкнулись автомобили Toyota,ВАЗ-2106 и «ГАЗель».

Пострадавшие С.Г (1956 г/р, Ереван). Ц.Г (1999 г/р, с.Ерасх), Г.Г. (1991 г/р, с.Суренаван), Г.А. (1973 г/р, Вайк), Н.А. (1977 г/р, Арарат), С.А. (1996 г/р, Арарат), Н.Г. (7 лет, Вайк), С.И. (1953 г/р, Ереван), Р.Г. (1984 г/р, с.Ерасх), А.М. (2006 г/р, Вайк) и Ф.М. (2007 г/р, с.Суренаван) доставлены в Араратский МЦ.

Состояние Н.А. и Н.Г. удовлетворительное.

С.А., С.И. и Ф.М., получив соответствующую помощь, выписаны.

С.Г., Ц.Г., Г.Г. и Р.Г. перевезены в Ожоговый центр, медики оценили их состояние как тяжелое.

Г.А. доставлен в МЦ Эребуни.

Выяснилось, что «ГАЗель» обслуживала маршрут Арарат-Ерасхаван. В ДТП водитель В.А (1962 г/р) скончался.

По предварительным данным, пострадали 13 человек, погибли 6.