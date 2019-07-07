Время в Ереване: 11:07:36,   7 Июль

«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели


Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

 

Азербайджан не обеспечит безопасность армянской делегации на заседании комитета ЮНЕСКО в Баку

 

 

Президент Республики Арцах принял министра иностранных дел Республики Армения

МИД Армении и Арцаха будут проводить регулярные консультации по проблеме НК

Вопрос восстановления полноформатных переговоров по урегулированию проблемы НК стоит в повестке- МИД

 

 

Комитет по правам человека ПА ОБСЕ приветствует процесс признания Геноцида армян

 

 

Состоялся телефонный разговор между Николом Пашиняном и Владимиром Путиным

 

 

Армен Саркисян в Минске провел встречу с Александром Лукашенко

 

 

Обо всем понемножку: о чем говорили Саркисян и Путин на закрытии Европейских игр

 

 

Тегеран полон решимости развивать и углублять отношения с Ереваном: Хасан Рухани

 

 

Никол Пашинян поздравил Дональда Трампа с Днем Независимости США

 

 

Президент Армении поздравил Шарля Мишеля в связи с избранием на пост председателя Совета Европы

 

 

Армения и Вьетнам углубляют сотрудничество по ряду направлений

 

 

Экспорт товаров из Армении в мае увеличился на 11,7%

 

 

Граждане Армении могут посетить без виз 60 стран: Армения заняла 84-е место в Индексе паспортов

 

 

Правительство увеличивает выплаты ветеранам Великой Отечественной войны на 50 000 драмов

 

 

Армения должна иметь единую сеть армянских врачей: премьер-министр

 

 

Званий и степеней были удостоены представители силовых структур и правоохранительных органов

 

 

Парламент Армении принял законопроект о двойном подсчете трудового стажа сотрудников ВП

Парламент принял проект отмены требования печати на свидетельстве о собственности на недвижимость

НС Армении единогласно приняло проекты законов, представленные правительством

НС Армении единогласно приняло проекты законов, представленные правительством

 

 

За первое полугодие 2019 года сумма сбора собственных доходов Еревана увеличилась на 1.7 млрд. драмов

 

 

В Константинопольском патриархате избран местоблюститель патриарха

 

 

Специальные предложения для туристов, рассматривающих Армению в качестве транзитного направления

 

 

Новым председателем Европарламента избран итальянец Давид-Мария Сассоли

 

 

Боксер Артур Ованнисян стал чемпионом  II  Европейских игр

 

 

Боксер Ованес Бачков  завоевал для  Армении третью золотую медальМинск-2019

 

 

Артур Алексанянчемпион Вторых  Европейских игр

 

 

Гимнаст Артур Давтян стал золотым призером  Вторых Европейских игр

 

 




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