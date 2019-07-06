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Дональд Туск посетит Армению


Председатель Европейского совета Дональд Туск прибудет в Армению 10 июля.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в тот же  день состоится встреча премьер-министра  РА Никола Пашиняна и председателя Европейского совета  Дональда Туска, после чего состоится совместная пресс-конференция.

Дональда Туска   примет также  президент  Армении Армен  Саркисян.

Премьер-министр Пашинян и президент Европейского совета Туск вместе посетят площадь Европы в Ереване.

 

 

 




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