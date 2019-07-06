Дональд Туск посетит Армению

Председатель Европейского совета Дональд Туск прибудет в Армению 10 июля.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в тот же день состоится встреча премьер-министра РА Никола Пашиняна и председателя Европейского совета Дональда Туска, после чего состоится совместная пресс-конференция.

Дональда Туска примет также президент Армении Армен Саркисян.

Премьер-министр Пашинян и президент Европейского совета Туск вместе посетят площадь Европы в Ереване.