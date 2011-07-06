Анонс мероприятий на 8 июля
17:30, Июль 06, 2019
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- 17:06 Премьер-министр Никол Пашинян прибыл с официальным визитом в Сингапур
- 16:55 В попавшей в аварию машине в Грузии вместо 5-и было 8 человек — Арсен Торосян
- 16:38 Торосян посетил пострадавших в ДТП на Зодском мосту — в крайне тяжелом состоянии только один
- 16:16 МЧС РА сообщает подробности о ДТП в Грузии
- 15:40 В Ванадзоре, в квартире дома на ул.Грибоедова сгорело имущество
- 14:47 Температура воздуха в РА не изменится, в большинстве районов ожидаются дожди и грозы
- 13:56 Визит Пашиняна во Вьетнам завершился — осенью состоится армяно-вьетнамский бизнес-форум
- 13:15 Министр Торосян посещает пострадавших в ДТП на Зодском мосту
- 11:52 В результате аварии армянской машины в Грузии погибли 3 человека, ранены 5
- 11:25 Григорий Мартиросян и Тигран Авинян уточнили дальнейшие шаги сотрудничества
- 11:01 Пашинян выразил соболезнование семьям жертв трагической автокатастрофы в Араратской области
- 00:01 «Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
- 06.07-17:46 Дональд Туск посетит Армению
- 06.07-17:30 Анонс мероприятий на 8 июля
- 06.07-17:20 Анонс мероприятий на 7 июля
- 06.07-16:57 Усилиями Армении из резолюции ПА ОБСЕ изъяты антиармянские формулировки
- 06.07-16:18 Амстердам отказался принимать следующее «Евровидение»
- 06.07-15:58 Сурен Папикян посетит Беларусь с рабочим визитом
- 06.07-15:11 Комитет по правам человека ПА ОБСЕ приветствует процесс признания Геноцида армян
- 06.07-14:57 Президент РА участвует в фестивале туты́ в Караундже — он станцевал с участниками фестиваля
- 06.07-14:17 6-7 июля температура воздуха в Армении понизится на 2-3 градуса
- 06.07-14:13 За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня более 100 раз
- 06.07-14:10 Президент Армен Саркисян посетил ряд производственных предприятий Сюникской области
- 06.07-14:08 В результате взрыва в азербайджанской в/части разорвался снаряд: погибли 2 военнослужащих
- 06.07-13:52 Китай подарил оборудование в/части РА
- 06.07-13:41 Никол Пашинян провел телефонный разговор с Нурсултаном Назарбаевым
- 06.07-13:38 Я действую в рамках Конституции: Армен Саркисян — о своих полномочиях
- 06.07-13:27 Никол Пашинян пригласил в Ереван вьетнамских выпускников ЕГУ
- 06.07-13:18 Спасатели перенесли замеченных в Ереване и Масисе змей в безопасное место
- 06.07-12:55 Президент Армен Саркисян направил поздравительное послание Нурсултану Назарбаеву
- 06.07-12:53 Юг может развиваться комплексно — Армен Саркисян посетил Зангезурский ММК
- 06.07-12:28 Главное для меня завоевать путевку на Игры в Токио — Левон Агасян
- 06.07-12:26 Премьер-министр обсудил с вьетнамскими предпринимателями возможности реализации различных инвестицио
- 06.07-12:13 В Калифорнии зарегистрировано землетрясение магнитудой 6.9
- 06.07-11:22 В Ханое Анна Акопян посетила детей с заболеваниями крови
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