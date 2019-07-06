Амстердам отказался принимать следующее «Евровидение»

Амстердам отказался проводить музыкальный конкурс «Евровидение-2020».

Мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема пояснила, что концертный зал Ziggo Dome, в котором собирались организовать фестиваль, будет недоступен в запланированные даты. По ее словам, бронирования нельзя отменить или перенести. При этом попытки города найти другие крупные площадки не увенчались успехом.

Ранее Гаага и Бреда также заявили о неготовности принять у себя мероприятие. Теперь в борьбе за проведение «Евровидения» остались такие города, как Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт. Окончательное решение о месте проведения конкурса будет принято в августе.

Следующее «Евровидение» должно пройти в Нидерландах, так как в 2019 году победу в конкурсе одержалпредставитель этой страны. Дункан Лоуренс исполнил композицию Arcade и нарушил правило фестиваля — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре. Европейский вещательный союз не стал аннулировать победу артиста.