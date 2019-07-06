Сурен Папикян посетит Беларусь с рабочим визитом

Министр территориального управления и инфраструктур Республики Армения Сурен Папикян 8-10 июля посетит Республику Беларусь с рабочим визитом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и инфраструктур РА, в Минске Сурен Папикян и министр транспорта и коммуникаций Беларуси А.Н. Авраменко обсудят вопросы углубления сотрудничества обеих стран в области воздушного сообщения, диверсификации товарооборота, регулирования международных автомобильных грузоперевозок.

В Республике Беларусь Сурен Папикян помимо встреч, посетит ряд машиностроительных предприятий, где проведет со своими коллегами обсуждения по вопросам, представляющим взаимный

интерес, в частности — в сфере фрахта и ценообразования билетов BelaviaAviaagency, мультимодального производственно-логистического комплекса BreminoOrsha и др.