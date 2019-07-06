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Сурен Папикян посетит Беларусь с рабочим визитом


Министр территориального управления и инфраструктур  Республики Армения Сурен Папикян 8-10 июля посетит Республику Беларусь с рабочим визитом.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ    Министерства территориального управления и инфраструктур   РА,  в  Минске Сурен Папикян и министр транспорта и коммуникаций  Беларуси   А.Н.   Авраменко обсудят  вопросы углубления сотрудничества обеих стран в области воздушного сообщения, диверсификации товарооборота, регулирования международных автомобильных грузоперевозок.

В  Республике Беларусь Сурен Папикян помимо  встреч,  посетит ряд  машиностроительных предприятий, где  проведет со своими коллегами  обсуждения по вопросам, представляющим взаимный 
интерес, в частности — в сфере    фрахта и ценообразования билетов BelaviaAviaagency,    мультимодального производственно-логистического комплекса   BreminoOrsha и др. 

 




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