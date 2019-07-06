Комитет по правам человека ПА ОБСЕ приветствует процесс признания Геноцида армян

Комитет по правам человека Парламентской Ассамблеи ОБСЕ права приветствовал признание Геноцида армян парламентом Италии и решение Франции об утверждении 24апреля как День памяти жертв Геноцида.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebookнаписал глава армянской делегации в Парламентской Ассамблее ОБСЕ АйкКонджарян, член фракции НС РА «Мой шаг».

"Только что Комитет по правам человека новой Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял на целый параграф, которым признание Геноцида армян парламентом Италии и решение Франции об утверждении 24апреля как День памяти жертв Геноцида», - написалАйкКонджарян.

Он также отметил, что попытки Турция и Азербайджана торпедировать принятие этого пункта, были пресечены.