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Комитет по правам человека ПА ОБСЕ приветствует процесс признания Геноцида армян


Комитет  по правам человека  Парламентской Ассамблеи  ОБСЕ  права  приветствовал признание  Геноцида армян  парламентом Италии и решение  Франции об утверждении  24апреля  как  День  памяти жертв Геноцида. 

Как передает  Арменпресс, об этом на своей странице в Facebookнаписал глава армянской делегации в Парламентской Ассамблее ОБСЕ АйкКонджарян, член фракции НС РА «Мой шаг».

"Только что  Комитет  по правам человека  новой Парламентской ассамблеи  ОБСЕ  принял на целый параграф, которым   признание  Геноцида армян  парламентом Италии и решение  Франции об утверждении  24апреля  как  День  памяти жертв Геноцида», - написалАйкКонджарян.

Он также отметил, что попытки Турция и Азербайджана торпедировать принятие этого пункта, были пресечены.

 




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