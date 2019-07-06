Время в Ереване: 11:07:36,   7 Июль

Президент РА участвует в фестивале туты́ в Караундже — он станцевал с участниками фестиваля


Президент Республики Армения Армен Саргсян участвует в фестивале шелковицы (туты́) в общине Караундж Сюникской области. В ходе  праздника президент Армении также танцевал с участниками фестиваля.

Как передает корреспондент Арменпресс, в фестивале также участвует министр территориального управления и инфраструктуры Армении Сурен Папикян.

НунеМанукян, организатор фестиваля, рассказала журналистам, что фестиваль знаменитой  местной  туты́ проводится в деревне Караундж уже в третий раз, а в городе Горис –второй  год.

«Мы возрождаем  наши старые традиции. Но посмотрите, здесь представлена  не  только известная местная тутовка. Здесь можно найти дошаб (уваренный до густоты, вязкий  лечебный   сок), джем, блюда  - все, где  используется  шелковица», - сказалаорганизатор фестиваля.

Нуне Манукян сообщила, что на  фестивалепредставлены 25 павильонов.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации