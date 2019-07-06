Президент РА участвует в фестивале туты́ в Караундже — он станцевал с участниками фестиваля

Президент Республики Армения Армен Саргсян участвует в фестивале шелковицы (туты́) в общине Караундж Сюникской области. В ходе праздника президент Армении также танцевал с участниками фестиваля.

Как передает корреспондент Арменпресс, в фестивале также участвует министр территориального управления и инфраструктуры Армении Сурен Папикян.

НунеМанукян, организатор фестиваля, рассказала журналистам, что фестиваль знаменитой местной туты́ проводится в деревне Караундж уже в третий раз, а в городе Горис –второй год.

«Мы возрождаем наши старые традиции. Но посмотрите, здесь представлена не только известная местная тутовка. Здесь можно найти дошаб (уваренный до густоты, вязкий лечебный сок), джем, блюда - все, где используется шелковица», - сказалаорганизатор фестиваля.

Нуне Манукян сообщила, что на фестивалепредставлены 25 павильонов.