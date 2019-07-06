6-7 июля температура воздуха в Армении понизится на 2-3 градуса.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает МЧС РА.

На территории РА днем 5-го июля в северных районах, с 6-10 июля - в большинстве регионов ожидается кратковременный дождь с грозой, в отдельных районах республики возможен град.

Ветер северо-восточный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 20-25 м/с.

С 6-7 июля температура воздуха понизится на 2-3 градуса.

В Ереване днем 5-го июля ожидается погода без осадков. С 6-10 июля ожидается кратковременный дождь с грозой.