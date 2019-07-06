За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня более 100 раз

За период с 30 июня по 6 июля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня более 100 раз. В сторону армянских позиций произведено более 750 выстрелов из стрелковых орудий разных калибров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха воздерживались от ответных действий и продолжали предпринимать меры для надежного укрепления боевых позиций.