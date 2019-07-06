Время в Ереване: 11:07:36,   6 Июль

За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня более 100 раз


За период  с  30   июня по 6 июля     на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня более 100 раз. В сторону армянских позиций произведено более 750 выстрелов из стрелковых орудий  разных калибров.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха,  передовые  части Армии обороны  Арцаха  воздерживались от ответных действий  и продолжали  предпринимать меры  для  надежного  укрепления   боевых позиций.




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