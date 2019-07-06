Президент Армен Саркисян посетил ряд производственных предприятий Сюникской области

Президент Республики Армения Армен Саркисян, находящийся в Сюнике, посетил ряд производственных предприятий области.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в компании «СюникФуд», специализирующейся на производстве консервов, президент ознакомился с процессом производства, пообщался с работниками. Владелец компании Сармен Саркисян проинформировал гостя об объемах и мощностях.

На заводе работают 80 человек, а к уборке урожая привлекаются до 250 человек. Компания осуществляет сбор урожая не только из региона, но и из хозяйств Арцаха. Продукция потребляется не только на местном рынке, но и предназначается на экспорт.

Президент Армении побеседовал с руководством компании о возможностях расширения и развития компании и выразил готовность содействовать выходу на новые рынки.

«У Сюникской области большой потенциал для развития. Помимо горнодобывающей промышленности, существуют большие возможности для развития в сферах пищевой промышленности, легкой промышленности и туризма. Так что, вы выбрали правильное направление», - сказал президент Саркисян, предложив увеличить объемы производства и отметив, что продукция высокого качества, соответствующая международным стандартам, востребована.

Следующей остановкой президента Армена Саркисяна стала компания Marila, в которой работают 55 человек, занимающихся производством молочных и мясных продуктов. Директор Айк Акопян представил президенту Армении производственные мощности и возможности, рассказал о предстоящих программах. Он отметил, что в настоящее время компания, работающая только на местном рынке, будет расширяться. Президент отметил, что готов поддержать компанию для выхода на зарубежный рынок.