Время в Ереване: 11:07:36,   6 Июль

В результате взрыва в азербайджанской в/части разорвался снаряд: погибли 2 военнослужащих


В одной из воинских частей азербайджанской армии 6 июля  произошел взрыв, в результате которого погибли двое военнослужащих, один ранен.

Как передает Арменпресс, об этом  сообщают азербайджанские СМИ.

Согласно информации Минобороны  Азербайджана, из рук одного из военнослужащих упал и взорвался заряд танкового снаряда.

В результате инцидента погибли прапорщик   и младший сержант.

О  тяжелораненом  прапорщике сведений  не  сообщается.




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