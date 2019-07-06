В результате взрыва в азербайджанской в/части разорвался снаряд: погибли 2 военнослужащих

В одной из воинских частей азербайджанской армии 6 июля произошел взрыв, в результате которого погибли двое военнослужащих, один ранен.

Как передает Арменпресс, об этом сообщают азербайджанские СМИ.

Согласно информации Минобороны Азербайджана, из рук одного из военнослужащих упал и взорвался заряд танкового снаряда.

В результате инцидента погибли прапорщик и младший сержант.

О тяжелораненом прапорщике сведений не сообщается.