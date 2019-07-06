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Китай подарил оборудование в/части РА


6 июля министр обороны РА Давид Тоноянвместе с Чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Армении Тианом Эрлуни и военным и военно-воздушным атташе посольства Китая в Армении, старшим полковником Чжаном Фенхуа посетили  одно из воинских подразделений республики.

Как сообщает Арменпресс, на своей странице в Facebookтак написал пресс-секретарь Министерства обороны АрцрунОваннисян.

«Давид Тоноян, посол КНР и военный атташе в сопровождении высокопоставленных офицеров осмотрели в/часть и ознакомились с техникой, подаренной Китаем. Министр Тоноян поблагодарил Китайскую Народную Республику за активное сотрудничество и поддержку», - написал Ованнисян.

 

 

 




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