Китай подарил оборудование в/части РА

6 июля министр обороны РА Давид Тоноянвместе с Чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Армении Тианом Эрлуни и военным и военно-воздушным атташе посольства Китая в Армении, старшим полковником Чжаном Фенхуа посетили одно из воинских подразделений республики.

Как сообщает Арменпресс, на своей странице в Facebookтак написал пресс-секретарь Министерства обороны АрцрунОваннисян.

«Давид Тоноян, посол КНР и военный атташе в сопровождении высокопоставленных офицеров осмотрели в/часть и ознакомились с техникой, подаренной Китаем. Министр Тоноян поблагодарил Китайскую Народную Республику за активное сотрудничество и поддержку», - написал Ованнисян.