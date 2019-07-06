Никол Пашинян провел телефонный разговор с Нурсултаном Назарбаевым

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с первым президентом Республики Казахстан, почетным председателем Евразийского экономического союза Нурсултаном Назарбаевым.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили вопросы сотрудничества и внешнеэкономического взаимодействия в рамках ЕАЭС.