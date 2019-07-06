Никол Пашинян пригласил в Ереван вьетнамских выпускников ЕГУ

Премьер-министр Никол Пашинян и г-жа Анна Акопян посетили посольство Республики Армения во Вьетнаме, где состоялся прием с участием членов ассоциации “Дружба Вьетнам-Армения”.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, членами ассоциации являются вьетнамцы, которые в советские годы получили образование в вузах Армении. Они тепло приветствовали премьер-министра и его супругу, подчеркнув, что сохранили теплые воспоминания об Армении и поддерживают постоянный контакт с посольством Армении в Ханое.

Премьер-министр отметил, что рад видеть во Вьетнаме многочисленных друзей Армении, которые вносят свой вклад в развитие страны. “В советские годы около 1000 вьетнамских студентов получили образование в вузах Армении, и сегодня у нас в этой стране не один, а 1000 послов”, - сказал Никол Пашинян, добавив, что на встрече с премьер-министром Вьетнама были также обсуждены вопросы развития сотрудничества в области образования, возможности реализации программ по обмену студентами. Глава правительства отметил, что в этом году отмечается 100-летие Ереванского государственного университета, и пригласил всех вьетнамских выпускников ЕГУ этой осенью посетить Ереван для участия в юбилейных мероприятиях.

Члены ассоциации “Дружба Вьетнам-Армения” приветствовали инициативу премьер-министра и поблагодарили за встречу. Во время приема, который прошел в теплой атмосфере, они также исполнили армянские песни.

Никол Пашинян в сопровождении Чрезвычайного и Полномочного посла Армении во Вьетнаме Раисы Варданян также прошелся по территории посольства, ознакомился с условиями работы.