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Спасатели перенесли замеченных в Ереване и Масисе змей в безопасное место


5-6 июля в Национальный центр кризисного управления СС МЧС РА поступили звонки по поводу змей, наблюдаемых в разных местах республики.

Как передает Арменпресс, змеи были замечены, в  частности, в Ереване и в городе Масис Араратскойобласти.

Прибывшими на место происшествия спасателями была пойманы 1 змея неизвестного вида, 1 полозкраснобрюхий, 1 полоз и перенесены в безопасное место.




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