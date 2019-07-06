Спасатели перенесли замеченных в Ереване и Масисе змей в безопасное место

5-6 июля в Национальный центр кризисного управления СС МЧС РА поступили звонки по поводу змей, наблюдаемых в разных местах республики.

Как передает Арменпресс, змеи были замечены, в частности, в Ереване и в городе Масис Араратскойобласти.

Прибывшими на место происшествия спасателями была пойманы 1 змея неизвестного вида, 1 полозкраснобрюхий, 1 полоз и перенесены в безопасное место.