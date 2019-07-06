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Юг может развиваться комплексно — Армен Саркисян посетил Зангезурский ММК


Президент Республики Армения Армен Саркисян, находящийся с рабочим визитом в Сюникской области, посетил ЗАО "Зангезурский медно-молибденовый комбинат" и рудник, разрабатываемый  компанией.

Как передает  Арменпресс, генеральный директор ЗАО «Зангезурский медно-молибденовый комбинат» МгерПолосков представил президенту технологию добычи, технические и производственные мощности, объемы производства и экспорта. Обсуждались предстоящие задачи и программы развития, а также социальные программы, реализуемые в общинах.

В беседе с  корреспондентом Арменпресс Армен Саркисян сказал, что нужно быть уверенным в том, что компания движется вперед в  правильном направлении  и выполняет свои социальные обязательства. 

«Армянский гигант горнодобывающей и металлургической промышленности вносит большой вклад в  сферу экспорта Армении, особенно велико его влияние  на весь юг— от Мегри до Гориса. Важно, чтобы бизнес, промышленность, рудник были катализатором общественной жизни, культуры. Это и есть мой посыл, моя просьба и предложения менеджерам этой компании— продолжайте  уделять внимание социальной жизни», - сказал Саркисян.

Президент также подчеркнул, что на юге имеется блестящийресурсдля  развития  сельского хозяйства, другихпроизводств, легкой промышленности, коммерческой деятельности и туризма.

Подчеркивая важность аэропорта Капана, Армен Саркисян сказал: «Наш юг, пожалуй, является ценным сокровищем с точки зрения туризма, который мы держим в секрете. И если будет воздушное сообщение, ситуация резко изменится».  

Президент отметил, что на юге имеются блестящийресурсдля  развития  сельского хозяйства, другихпроизводств, легкой промышленности, коммерческой деятельности и туризма.  

«В свое  время тысячи людей работали в сфере легкой промышленности в Капане, где была фабрика, которая производила большой  объем продукции  из хлопка и шерсти, здесь работали тысячи людей. Традиция может быть восстановлена, тем более что есть торговый путь. Юг может развивать комплексно», - сказал президент Саргсян.

«Зангезурский медно-молибденовый комбинат» является лидером горнодобывающей промышленности республики, крупнейшим открытым рудником в регионе. Здесь добывается и производится медно-молибденовый концентрат.

Компания традиционно входит в десятку крупнейших налогоплательщиков Армении.

Компания разрабатывает в открытом режиме Каджаранский медно-молибденовый рудник с добычей 12-14 миллионов тонн руды в год.

 




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