Юг может развиваться комплексно — Армен Саркисян посетил Зангезурский ММК

Президент Республики Армения Армен Саркисян, находящийся с рабочим визитом в Сюникской области, посетил ЗАО "Зангезурский медно-молибденовый комбинат" и рудник, разрабатываемый компанией.

Как передает Арменпресс, генеральный директор ЗАО «Зангезурский медно-молибденовый комбинат» МгерПолосков представил президенту технологию добычи, технические и производственные мощности, объемы производства и экспорта. Обсуждались предстоящие задачи и программы развития, а также социальные программы, реализуемые в общинах.

В беседе с корреспондентом Арменпресс Армен Саркисян сказал, что нужно быть уверенным в том, что компания движется вперед в правильном направлении и выполняет свои социальные обязательства.

«Армянский гигант горнодобывающей и металлургической промышленности вносит большой вклад в сферу экспорта Армении, особенно велико его влияние на весь юг— от Мегри до Гориса. Важно, чтобы бизнес, промышленность, рудник были катализатором общественной жизни, культуры. Это и есть мой посыл, моя просьба и предложения менеджерам этой компании— продолжайте уделять внимание социальной жизни», - сказал Саркисян.

Президент также подчеркнул, что на юге имеется блестящийресурсдля развития сельского хозяйства, другихпроизводств, легкой промышленности, коммерческой деятельности и туризма.

Подчеркивая важность аэропорта Капана, Армен Саркисян сказал: «Наш юг, пожалуй, является ценным сокровищем с точки зрения туризма, который мы держим в секрете. И если будет воздушное сообщение, ситуация резко изменится».

Президент отметил, что на юге имеются блестящийресурсдля развития сельского хозяйства, другихпроизводств, легкой промышленности, коммерческой деятельности и туризма.

«В свое время тысячи людей работали в сфере легкой промышленности в Капане, где была фабрика, которая производила большой объем продукции из хлопка и шерсти, здесь работали тысячи людей. Традиция может быть восстановлена, тем более что есть торговый путь. Юг может развивать комплексно», - сказал президент Саргсян.

«Зангезурский медно-молибденовый комбинат» является лидером горнодобывающей промышленности республики, крупнейшим открытым рудником в регионе. Здесь добывается и производится медно-молибденовый концентрат.

Компания традиционно входит в десятку крупнейших налогоплательщиков Армении.

Компания разрабатывает в открытом режиме Каджаранский медно-молибденовый рудник с добычей 12-14 миллионов тонн руды в год.