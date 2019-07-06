Время в Ереване: 11:07:36,   6 Июль

Главное для меня завоевать путевку на Игры в Токио — Левон Агасян


Чемпион Армении в тройном прыжке, лидер армянской  атлетики Левон  Агасян считает приоритетным для  себя  путевку на Олимпийские игры-2020  в Токио.

«Я не  доволен результатом моего выступления на чемпионате Армении. Результат этого чемпионата (в сумме 17,08 м) находится на более высоком уровне с мировой точки зрения. Но я знаю, что могу сделать больше. Результат поможет мне обрести новую уверенность в предстоящем турнире», -  как сообщает Арменпресс, сказал спортсмен.

По словам Агасяна, главным приоритетом этого года является завоевание рейтинга на Олимпийские игры 2020 года в Токио. «Я готовлюсь к Всемирным студенческим играм так же, как и к другим турнирам". 

Чемпионат мира по легкой атлетике в этом году проводится в Катаре в октябре.

Армянский атлет Левон Агасян на чемпионате Армении набрал результат  17,08 метра и только 0,6 см не хватилокапанскому спортсменудля  норматива Олимпийских игр. Агасянучаствовал в 31-й летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

 

 

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации