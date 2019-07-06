Главное для меня завоевать путевку на Игры в Токио — Левон Агасян

Чемпион Армении в тройном прыжке, лидер армянской атлетики Левон Агасян считает приоритетным для себя путевку на Олимпийские игры-2020 в Токио.

«Я не доволен результатом моего выступления на чемпионате Армении. Результат этого чемпионата (в сумме 17,08 м) находится на более высоком уровне с мировой точки зрения. Но я знаю, что могу сделать больше. Результат поможет мне обрести новую уверенность в предстоящем турнире», - как сообщает Арменпресс, сказал спортсмен.

По словам Агасяна, главным приоритетом этого года является завоевание рейтинга на Олимпийские игры 2020 года в Токио. «Я готовлюсь к Всемирным студенческим играм так же, как и к другим турнирам".

Чемпионат мира по легкой атлетике в этом году проводится в Катаре в октябре.

Армянский атлет Левон Агасян на чемпионате Армении набрал результат 17,08 метра и только 0,6 см не хватилокапанскому спортсменудля норматива Олимпийских игр. Агасянучаствовал в 31-й летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.