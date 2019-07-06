Время в Ереване: 11:07:36,   6 Июль

В Калифорнии зарегистрировано землетрясение магнитудой 6.9


На  юге американского штата Калифорния произошло землетрясение силой 6,9 балла. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщила геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в 17 километрах к северо-востоку от города Риджкрест.

Это второе землетрясение в этом регионе за последнее время. 4 июля в 195 км к северу от Лос-Анджелеса (около 4 миллионов жителей) в городе Риджкрест произошло землетрясение магнитудой 6,4.

Данных о разрушениях и жертвах пока нет. Население Риджкреста составляет около 28 000 человек.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации