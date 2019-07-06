В Ханое Анна Акопян посетила детей с заболеваниями крови

Супруга премьер-министра РА, председатель Совета попечителей благотворительных фондов «Мой шаг» и «City of smile/Город улыбок» Анна Акопян 6 июля посетила Национальный институт переливания крови во Вьетнаме.

Как «Арменпресс» сообщили в офисе Анна Акопян, в сопровождении заместителя директора Института Нгуен Ха ТанаАнна Акопян посетила детское отделение института, пообщалась с детьми, получающими там лечение, подарила им армянские куклы ручной работы и другие сувениры с армянской символикой.

«Я желаю вам здоровья, я хочу, чтобы вы всегда улыбались и быстро преодолевали все трудности. Эти куклы ручной работы в Армении приготовили для вас с большой любовью, и я очень надеюсь, что эти куклы доставят вам радость», - сказала Анна Акопян.

Позже, во время встречи с медперсоналом института и Нгуен Ха Таном Анна Акопян представила деятельность возглавляемогоей фонда City of smile.

«Фонд, Совет попечителей которого я возглавляю, помогает детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями преодолевать болезнь. Именно поэтому я посещаю такие центры во время своих поездок в разные страны, чтобы внедрить ваш успешный опыт в Ереване», - сказала Анна Акопян, подчеркнув важность двустороннего сотрудничества.

«Спасибо за ваш визит и подарки, которые вы принесли нашим детям. Мы всегда считали Армению дружественной страной, и мы также надеемся, что этот визит будет способствовать дальнейшему сотрудничеству», - сказал Нгуен Ха Тан.

В Национальном институте переливания крови лечение проходят 1200 пациентов в год, еще 3000 пациентов получают лечение в домашних условиях. 80% пациентов института преодолевают болезнь.