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В Ханое Анна Акопян посетила детей с заболеваниями крови


Супруга премьер-министра РА, председатель  Совета  попечителей  благотворительных фондов «Мой  шаг» и  «City of smile/Город улыбок» Анна Акопян 6 июля посетила Национальный институт переливания крови во Вьетнаме.

Как «Арменпресс» сообщили в офисе Анна Акопян, в сопровождении заместителя  директора Института Нгуен Ха ТанаАнна Акопян посетила  детское отделение института, пообщалась с детьми, получающими там лечение, подарила им армянские  куклы ручной работы и другие сувениры с армянской символикой. 

«Я желаю вам здоровья, я хочу, чтобы вы всегда улыбались и быстро преодолевали все трудности. Эти куклы ручной работы в Армении приготовили для вас с большой  любовью, и я  очень надеюсь, что эти куклы  доставят вам радость», - сказала Анна Акопян.

Позже, во время встречи с медперсоналом института и Нгуен Ха Таном Анна Акопян представила деятельность  возглавляемогоей  фонда City of smile.

«Фонд, Совет попечителей которого я возглавляю, помогает детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями  преодолевать болезнь. Именно поэтому я посещаю такие центры во время своих поездок в разные страны, чтобы внедрить  ваш успешный опыт в Ереване», - сказала Анна Акопян, подчеркнув важность двустороннего сотрудничества.

«Спасибо за ваш визит и подарки, которые вы принесли нашим детям. Мы всегда считали Армению дружественной страной, и мы также надеемся, что этот визит будет способствовать дальнейшему сотрудничеству», - сказал Нгуен Ха Тан.

В Национальном институте переливания крови лечение проходят 1200 пациентов в год,  еще 3000 пациентов получают лечение в домашних условиях.  80% пациентов института  преодолевают болезнь.

 




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