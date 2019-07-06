Никол Пашинян встретился с председателем Национального Собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган

Продолжается официальный визит премьер-министра Никола Пашиняна в Социалистическую Республику Вьетнам. Утром 6 июля Никол Пашинян встретился с председателем Национального Собрания Вьетнама НгуенТхи Ким Нган.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, председатель НС Вьетнама высоко оценила официальный визит премьер-министра во Вьетнам и отметила, что это придаст новый импульс двусторонним отношениям в различных сферах. “Мы следим за происходящими в Армении событиями и поздравляем Вас с достигнутыми успехами и укреплением позиций Армении на международной арене. Мне известно, что вчера вы провели эффективные и открытые обсуждения с премьер-министром нашей страны”, - отметила НгуенТхи Ким Нган, добавив, что Национальное Собрание тоже всячески будет содействовать развитию двусторонних связей.

Премьер-министр Пашинян поблагодарил за теплый прием и отметил, что провел эффективные переговоры со своим вьетнамским коллегой, достигнув конкретных договоренностей. “Осенью на заседании межправительственной комиссии в Ереване будет обсужден широкий круг вопросов, будут приняты эффективные решения по упрощению визового режима, развитию связей в сфере туризма, подписанию соглашения об исключении двойного налогообложения и другим вопросам. Мы также договорились провести в рамках заседания бизнес-форум, который будет способствовать развитию и расширению торгово-экономических связей”, - сказал премьер-министр. По словам главы правительства, Армения и Вьетнам связывают друг с другом традиционные отношения. Премьер-министр также отметил, что наш народ с теплотой вспоминает визит основателя Социалистической Республики Вьетнам Хо Ши Мина в Армению в 1959 году.

Никол Пашинян отметил важность развития межправительственного и межпарламентского сотрудничества и передал г-же НгуенТхи Ким Нган приглашение председателя Национального Собрания Республики Армения посетить Армению. Приглашение с удовольствием было принято.

Премьер-министр Армении и председатель Национального Собрания высоко оценили сотрудничество парламентариев двух стран на международных площадках и посчитали необходимым продолжить обсуждения с целью продолжения их деятельности в соответствии с позициями друг друга.

Собеседники подчеркнули, что в результате визита премьер-министра Армении во Вьетнам между двумя странами сложилась благоприятная атмосфера сотрудничества, и стороны должны продолжать активное сотрудничество для достижения конкретных результатов.