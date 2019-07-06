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Ашот Гулян принял Зограба Мнацаканяна


Председатель Национального собрания Республики Арцах Ашот Гулян 5-го июля принял министра иностранных дел Республики Армения Зограба Мнацаканяна.

Как сообщили Арменпресс из Управления  информации и по связям с общественностью НС Арцаха, Ашот Гулян высоко оценил периодические встречи руководителя иностранного ведомства РА в парламенте в рамках визита в Арцах, подчеркнув важность регулярных консультаций по вопросам внешней политики.

Выразив благодарность за прием, Зограб Мнацаканян подчеркнул важность периодических контактов с различными ветвями власти Республики Арцах, в данном контексте, затрагивая роль парламентской дипломатии.

В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, связанных с внешнеполитическими приоритетами Армении и Арцаха и последними развитиями в процессе урегулирования карабахского вопроса.

Во встрече приняли участие председатель постоянной комиссии НС по внешним сношениям Арзик Мхитарян, заместитель председателя комиссии Давид Мелкумян, заместитель министра иностранных дел Республики Арцах АрминеАлексанян.

 




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