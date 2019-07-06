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Зохраб Мнацаканян встретился с предстоятелем Арцахской епархии ААЦ


В рамках визита в Арцах министр иностранных дел Армении Зохраб Мнацаканян встретился с Предстоятелем Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви, архиепископом Паргевым Мартиросяном.

Как сообщили Арменпресс из департамента средств массовой информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел Армении, министр иностранных дел и глава Арцахской епархии обсудили вопросы, связанные с укреплением триединства  Армения-Арцах-Диаспора и духовной жизни армян.

В своем выступлении министр отметил, что вопросы, связанные с арцахскими армянами, касаются каждого из армян - независимо от того, где они живут, поскольку Арцах воплощает в себе то, что для всех нас в  собирательном смысле  представляет собой  защиту нашей идентичности.

Архиепископ Паргев  представил министру иностранных дел деятельность Арцахской епархии и предстоящие программы.




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