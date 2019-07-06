Бако Саакян принял делегацию во главе Тиграном Авиняном

5 июля Президент Республики Арцах Бако Саакян провел встречу с вице-премьером Республики Армения Тиграном Авиняном и членами возглавляемой им делегации.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах,были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества двух армянских государств в различных сферах. Обе стороны отметили важность последовательного расширения и углубления экономических связей между Арменией и Арцахом.

Во встрече приняли участие госминистр Республики Арцах Григорий Мартиросян, другие должностные лица.