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Бако Саакян принял делегацию во главе Тиграном Авиняном


5 июля Президент Республики Арцах Бако Саакян провел встречу с вице-премьером Республики Армения Тиграном Авиняном и членами возглавляемой им делегации.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах,были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества двух армянских государств в различных сферах. Обе стороны отметили важность последовательного расширения и углубления экономических связей между Арменией и Арцахом.
Во встрече приняли участие госминистр Республики Арцах Григорий Мартиросян, другие должностные лица.

 




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