Европейские индексы - 05-07-19

МОСКВА, 6 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 5 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.49% и составил 12568.53 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.48% и составил 5593.72 пункта, британский FTSE снизился на 0.66% и составил 7553.14 пункта, а российский RTSI снизился на 0.91% и составил 1398.75 пункта.