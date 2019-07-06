Европейские индексы - 05-07-19
МОСКВА, 6 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 5 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.49% и составил 12568.53 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.48% и составил 5593.72 пункта, британский FTSE снизился на 0.66% и составил 7553.14 пункта, а российский RTSI снизился на 0.91% и составил 1398.75 пункта.
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- 10:43 Американские индексы снизились - 05-07-19
- 10:42 Цены на цветные металлы - 05-07-19
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- 10:40 Цены на нефть выросли - 05-07-19
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