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Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 05-07-19


ЕРЕВАН, 5 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 5 июля, курс доллара США не изменился и снова составил 477.01 драм. Курс евро не изменился и снова составил 538.31 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 7.52 драм. Курс британского фунта не изменился и снова составил 599.84 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота не изменилась и снова составила 21677.76 драм. Цена серебра не изменилась и снова составила 234.8 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 12775.08 драм.




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