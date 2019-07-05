Азиатские индексы - 05-07-19
ТОКИО, 5 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 5 июля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.20% и составил 21746.38 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.18% и составил 1592.58 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.19% и составил 3011.06 пункта, а HANG SENG снизился на 0.07% и составил 28774.83 пункта.
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