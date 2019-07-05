Президент Армен Саркисян посетил Свободную экономическую зону Мегри

Президент РА Армен Саркисян находится в Сюникской области с двухдневным рабочим визитом.

Как передает корреспондент Арменпресс из Мегри, первая остановка Армена Саркисяна была в Свободной экономической зоне Мегри на армяно-иранской границе. Президент Саргсян посетил Свободную экономическую зону и ознакомился с проводимыми мероприятиями.

Директор СЭЗ Мегри Ашот Зарбабян отметил, что она была основана 15 декабря 2017 года. В настоящее время еще есть некоторые проблемы. Они связаны с землей, а также режимом въезда-выезда. «Поскольку это пограничная зона, то вход и выход несколько ограничены, поэтому у нас есть проблемы», - сказал он.

Президент поинтересовался, не обсуждались ли эти вопросы до 2017 года, проблемы не были решены до старта СЭЗ. Сотрудники Свободной экономической зоны отметили, что программа должна была быть реализована в три этапа. Старт должен был быть дан, а оставшиеся вопросы должны были решены на следующем этапе. Президента РА проинформировали о том, что по поручению премьер-министра РА была создана рабочая группа, которая занимается этими вопросами.

После визита в СЭЗ президент Саркисян посетит военную позицию. Затем посетитМегринский областной медицинский центр.