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Президент Армен Саркисян посетил Свободную экономическую зону Мегри


Президент РА Армен Саркисян находится в Сюникской области с двухдневным рабочим визитом. 

Как передает корреспондент Арменпресс из Мегри,  первая остановка Армена Саркисяна была  в Свободной экономической зоне Мегри на армяно-иранской границе. Президент Саргсян посетил Свободную экономическую зону и ознакомился с проводимыми мероприятиями.

Директор СЭЗ  Мегри Ашот Зарбабян отметил, что она была основана 15 декабря 2017 года. В настоящее время еще есть некоторые проблемы. Они связаны с землей, а также режимом въезда-выезда. «Поскольку это  пограничная зона, то  вход и выход несколько ограничены, поэтому у нас есть проблемы», - сказал он.

Президент поинтересовался, не обсуждались ли эти вопросы до 2017 года, проблемы не были решены до старта  СЭЗ. Сотрудники Свободной экономической зоны отметили, что программа должна была быть реализована в три этапа. Старт должен был быть  дан, а оставшиеся вопросы должны  были  решены на следующем этапе. Президента РА проинформировали о том, что по поручению премьер-министра РА была создана рабочая группа, которая занимается этими вопросами.

После визита в СЭЗ  президент Саркисян посетит военную позицию. Затем посетитМегринский областной медицинский центр.

 




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