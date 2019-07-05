Столетняя британка раскрыла необычный секрет долголетия

Жительница Великобритании Мэри Эмерсон, которой на прошлой неделе исполнилось сто лет, рассказала о секрете своего долголетия. Об этом пишет Daily Mail.

По словам женщины, до ста лет она дожила благодаря жизнерадостному характеру, а также любимому блюду — сосискам в тесте. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Мэри Эмерсон и ее сестра-близнец Джин родились раньше срока в 1919 году. Муж Мэри Эмерсон Том умер в 1976-м, после чего она стала жить одна.

У нее есть три внука и два правнука.

"Я прожила хорошую жизнь", — сказала женщина.