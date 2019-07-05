Серж Саргсян и члены РПА посетили Агцк

Третий президент Республики Армения, президент РПАСерж Саргсян и члены Республиканской партии Армениипосетили единственный сохранившийся мавзолей армянских царей в селе Агцк (Арагацотная область).

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится на официальной странице Сержа Саргсяна в Facebook.

В этом году визит республиканцев совпал с одним из важнейших государственных праздников РА - Днем Конституции.

«Это символизирует безусловную приверженность политической силы государственности, букве и духу Основного закона Родины. Наш визит в мавзолей армянских царей особенный. Это и дань памяти наших предков, и наше обязательство служить сохранению и развитию армянской государственности, сохранения великого наследия нашего народа в многовековой истории, а также развитию армянского народа и сильной и стабильной Армении. Как и на всех этапах истории, сегодня, конечно же, важнейшей гарантией достижения этого является наше единство», - сказал третий президент Армении.