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Серж Саргсян и члены РПА посетили Агцк


Третий президент Республики Армения, президент РПАСерж Саргсян и члены Республиканской партии Армениипосетили единственный сохранившийся мавзолей армянских царей в селе Агцк (Арагацотная область). 

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится на официальной странице Сержа Саргсяна в Facebook.

В этом году визит республиканцев совпал с одним из важнейших государственных праздников РА - Днем Конституции.

«Это символизирует безусловную приверженность политической силы государственности, букве и духу Основного закона  Родины. Наш визит в мавзолей армянских царей особенный. Это  и дань памяти наших предков, и наше обязательство  служить  сохранению и развитию  армянской государственности, сохранения великого наследия нашего народа в многовековой истории, а также развитию армянского народа и сильной и стабильной Армении.  Как и на всех этапах истории, сегодня, конечно же, важнейшей гарантией достижения этого является наше единство», - сказал третий президент Армении.

 




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