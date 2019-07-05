Сделка по С-400 с Турцией реализуется по плану, заявил Песков

Сделка с Турцией по ЗРК С-400 реализуется по плану, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что поставки комплексов могут начаться в ближайшие дни.

"Я от Кремля могу подтвердить, что сделка по С-400 реализуется по плану", - сказал Песков журналистам. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу турецкий телеканал Haberturk сообщил, что российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в воскресенье начнут загружать в два грузовых самолета и отправят в Турцию на будущей неделе.

Покупка новейших российских систем ПВО С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Турция отказалась идти на уступки. Однако после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.