В Испании погибли два британских туриста

Два британских туриста сорвались со скалы и погибли на популярном испанском курорте недалеко от Коста-Бланки, сообщает Independent.

Отдыхающие фотографировались на набережной Пунта Прима недалеко от города Торревьеха в провинции Аликанте, они перелезли через ограждения над обрывом. Во время позирования туристы сорвались с 12-метровой высоты на бетон возле хижины спасателя, сообщает подробности Evening Standard.

22-летний турист погиб на месте, 21-летний путешественник с многочисленными травмами был доставлен на вертолете в больницу Аликанте, где позже скончался. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

С ними был третий гражданин Британии, который не пострадал, но его отправили в больницу для оказания психологической помощи.