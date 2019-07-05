Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке

Группа тигров напала и убила дрессировщика во время репетиции в передвижном цирке на юге Италии, сообщают местные СМИ.

Трагедия произошла в провинции Бари вечером в четверг. За несколько часов до представления 61-летний Этторе Вебер репетировал номер с четырьмя тиграми внутри их клетки. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Согласно сообщениям прибывших на место происшествия карабинеров, одна из тигриц укусила дрессировщика, после чего к нападению присоединились другие тигры. Мужчину доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

Отмечается, что Вебер посвятил тиграм всю жизнь и считался одним из самых известных дрессировщиков в мире.