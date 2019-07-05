Время в Ереване: 11:07:36,   5 Июль

Архиепископ Арам Атешян избран председателем Религиозного совета Константинопольского патриархата


5 июля  в Константинопольском патриархате Армении был созван   Религиозный Совет под председательством епископа СаакаМашаляна, местоблюстителя Армянского патриарха Константинополя.

Как   сообщили Арменпресс   в  Патриархии, было принято решение об избрании председателем Религиозного совета архиепископа АрамаАтешяна.

Ранее председателем Религиозного совета был  епископ СаакМашалян, но с 4 июля он был избран патриаршим местоблюстителем, и пост председателя стал вакантным.

После  избрания  епископа СаакаМашаляна  в  Константинопольском патриархате  официально объявлено  о начале процесса выборов нового Патриарха, который будет возглавлять местоблюститель, под руководством которого в ближайшее время будет создана инициативная группа, которая будет заниматься подготовкой к выборам нового Патриарха.

Константинопольский патриарх Армении МесропМутафян скончался в марте 2019 года.

 

 

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации