Архиепископ Арам Атешян избран председателем Религиозного совета Константинопольского патриархата

5 июля в Константинопольском патриархате Армении был созван Религиозный Совет под председательством епископа СаакаМашаляна, местоблюстителя Армянского патриарха Константинополя.

Как сообщили Арменпресс в Патриархии, было принято решение об избрании председателем Религиозного совета архиепископа АрамаАтешяна.

Ранее председателем Религиозного совета был епископ СаакМашалян, но с 4 июля он был избран патриаршим местоблюстителем, и пост председателя стал вакантным.

После избрания епископа СаакаМашаляна в Константинопольском патриархате официально объявлено о начале процесса выборов нового Патриарха, который будет возглавлять местоблюститель, под руководством которого в ближайшее время будет создана инициативная группа, которая будет заниматься подготовкой к выборам нового Патриарха.

Константинопольский патриарх Армении МесропМутафян скончался в марте 2019 года.