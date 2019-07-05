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Посол высоко оценивает отношения ОАЭ и РА — встреча с представителями СМИ


4 июля посол Объединенных Арабских Эмиратов в Армении Мухаммед Иса аль-Каттам аль-Зааби встретился с представителями армянских СМИ. 

«Я приветствую и благодарю васза то, что приняли приглашение. Как новоназначенный посол Объединенных Арабских Эмиратов, я счастливнаходиться в этой гостеприимной, теплой стране с древней цивилизацией», - как  передает  Арменпресс,   сказал посол в  приветственном слове.

По его словам, встреча стала хорошей возможностью познакомиться с видными представителями армянских СМИ, и это сотрудничество будет продолжаться и способствовать более глубокому  пониманию событий, происходящих в Армении и в  целом в  регионе.

«Пользуясь случаем, я хотел бы дать высокую оценку  двусторонним отношениям между Республикой Армения и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые еще более укрепились в результате визита президента РА в ОАЭ, а также взаимных визитов делегаций Армении и ОАЭ —в интересах двух дружественных стран», - сказал посол.

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества двух стран в разных сферах.

 

 

 

 

 




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