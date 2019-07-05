Посол высоко оценивает отношения ОАЭ и РА — встреча с представителями СМИ

4 июля посол Объединенных Арабских Эмиратов в Армении Мухаммед Иса аль-Каттам аль-Зааби встретился с представителями армянских СМИ.

«Я приветствую и благодарю васза то, что приняли приглашение. Как новоназначенный посол Объединенных Арабских Эмиратов, я счастливнаходиться в этой гостеприимной, теплой стране с древней цивилизацией», - как передает Арменпресс, сказал посол в приветственном слове.

По его словам, встреча стала хорошей возможностью познакомиться с видными представителями армянских СМИ, и это сотрудничество будет продолжаться и способствовать более глубокому пониманию событий, происходящих в Армении и в целом в регионе.

«Пользуясь случаем, я хотел бы дать высокую оценку двусторонним отношениям между Республикой Армения и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые еще более укрепились в результате визита президента РА в ОАЭ, а также взаимных визитов делегаций Армении и ОАЭ —в интересах двух дружественных стран», - сказал посол.

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества двух стран в разных сферах.