Время в Ереване: 11:07:36,   5 Июль

Кремль сообщил подробности телефонного разговора Путин-Пашинян


Официальный Кремль сообщил подробности телефонного разговора  президента  России  Владимира Путина с премьер-министром АрменииНиколомПашиняном, состоявшегося 5 июля.

Как  передает Арменпресс,  были затронуты актуальные вопросы взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза с учетом текущего председательства Армении в этом объединении.

«В частности, В.Путин и Н.Пашинян обсудили подготовку к запланированному на 1 октября в Ереване заседанию Высшего Евразийского экономического совета, а также перспективы расширения внешних связей ЕврАзЭс.

Кроме того, рассмотрена проблематика сотрудничества по линии Организации Договора о коллективной безопасности.

Условлено о продолжении контактов», - говорится в сообщении Кремля.




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