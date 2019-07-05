Кремль сообщил подробности телефонного разговора Путин-Пашинян

Официальный Кремль сообщил подробности телефонного разговора президента России Владимира Путина с премьер-министром АрменииНиколомПашиняном, состоявшегося 5 июля.

Как передает Арменпресс, были затронуты актуальные вопросы взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза с учетом текущего председательства Армении в этом объединении.

«В частности, В.Путин и Н.Пашинян обсудили подготовку к запланированному на 1 октября в Ереване заседанию Высшего Евразийского экономического совета, а также перспективы расширения внешних связей ЕврАзЭс.

Кроме того, рассмотрена проблематика сотрудничества по линии Организации Договора о коллективной безопасности.

Условлено о продолжении контактов», - говорится в сообщении Кремля.