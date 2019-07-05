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Президент Армен Саркисян находится в Сюникской области с рабочим визитом


 Президент Республики Армения Армен  Саркисян 5 июля прибыл в Сюникскую область с двухдневным рабочим визитом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА,   президент  посетит Мегринскую свободную экономическую зону, учреждения здравоохранения, культуры, производственные предприятия региона, а также побывает  на одной из боевых позиций Вооруженных сил РА.




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