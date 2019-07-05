Президент Армен Саркисян находится в Сюникской области с рабочим визитом

Президент Республики Армения Армен Саркисян 5 июля прибыл в Сюникскую область с двухдневным рабочим визитом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, президент посетит Мегринскую свободную экономическую зону, учреждения здравоохранения, культуры, производственные предприятия региона, а также побывает на одной из боевых позиций Вооруженных сил РА.