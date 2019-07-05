Вопрос восстановления полноформатных переговоров по урегулированию проблемы НК стоит в повестке- МИД

Министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян в беседе с журналистами проинформировал их о деталях встречи с президентом Арцаха Бако Саакяном. Он отметил, что одной из важнейших целей является обеспечение глубокого понимания и участия арцахских властей в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

«Это очень важная функция, потому что проблема касается Арцаха, безопасности арцахского народа, Арцах - это политическая единица, и у него есть избранная народом власть и осознание глубокой ответственности в этом вопросе». И в контексте как переговорного процесса, так и мирного урегулирования, и укрепление чувства этой собственности является для нас чрезвычайно важным вопросом, и именно в этом контексте формируется цель моего нынешнего визита», - как передает Арменпресс, сказал министр.

По словам Зограба Мнацаканяна, процесс мирного урегулирования, консультаций и встреч носит непрерывный характер, и Армения как участник этого процесса никогда не ускоряла и не замедляла этот процесс. Министр напомнил о недавней встрече в Вашингтоне, что также непрерывный процесс. На данный момент, по словам министра, необходимо, чтобы был диалог с арцахскими властями, с президентом Арцаха.

«Наши встречи продолжатся в Министерстве иностранных дел НКР, и мы продолжим работать с моим коллегой, министром иностранных дел Масисом Маиляном, чтобы укрепить чувство причастности арцахских властей к этому процессу, совместно оценить этап и функции, которые нам необходимы для подготовки и продолжения работы по достижению мирного урегулирования. Хочу еще раз подчеркнуть, что нагорно-карабахский вопрос был и остается одним из важнейших для нас вопросов - экзистенциальной безопасности арцахского народа, из которой вытекает статус Арцаха. 150 тысяч наших соотечественников, проживающих сегодня в Арцахе, являются хранителями идентичности всего нашего армянского народа - с учетом этой экзистенциальной угрозы. Ни один армянин в любой точке мира не сможет избежать самого глубокого урона личности, вреда идентичности – если мы допустим какую-нибудь угрозу экзистенциальной безопасности наших соотечественников в Арцахе», - сказал он.

Отвечая на вопрос, стоит ли на повестке дня восстановление полного формата переговоров, министр сказал, что это однозначно стоит в повестке дня. Он заметил, что именно нынешнее правительство выдвинуло на первый план вопрос о том, что Нагорный Карабах должен быть полностью вовлечен в переговоры, потому что это является субъектом этого процесса.

«Понимаете, если бы проблема была легкой, она была бы решена давно. Это вопрос повестки дня, который обсуждается постоянно и последовательно, потому что наш приоритет – это практический вопрос, это прагматичный подход, и если мы говорим о полном и эффективном переговорном процессе, не учитывая этот решающий фактор, касающийся участия Нагорного Карабаха, то мы наносим тем самым вред эффективному процессу мирного урегулирования. Вы также помните, что у нас было совместное заседание Совета безопасности в Степанакерте, во время которого мы все подробно обсуждали эту проблему и говорили, что никогда не будем рассматривать ее как предварительное условие, но мы не можем не рассматривать это как конкретный вопрос, и игнорировать его просто невозможно», - сказал Зограб Мнацаканян.

На замечание журналистов, что встреча с президентом Арцаха длилась более 3 часов, министр ИД РА сказал:

«Я даже не заметил, как прошли эти часы, но это показывает серьезность нашего диалога, что мы полностью вовлечены в этот процесс взаимного уведомления, консультаций и совместной работы. Это совместный вопрос, наш общий вопрос. И это выражает то намерение, о которой мы говорили сейчас, намерение обеспечить вовлеченность Нагорного Карабаха, усилить чувство собственности со стороны руководства Нагорного Карабаха в этом процессе мирного урегулирования. Вы мне сейчас подсказали - я даже не заметил, как прошли эти часы, но это выражает именно то, что у нас были достаточно интенсивные консультации, достаточно широкие консультации. Мы постарались затронуть весь спектр вопросов, потому что для меня это очень важная задача - обеспечить правильное восприятие, правильное чувство собственности, как я сказал. И мы об этом говорили, и мы это выражаем еще и на деле».

Журналисты заметили также, что в ответ на то, что Арцах должен быть вовлечен в переговорный процесс, азербайджанская сторона в последнее время выдвигает участие в переговорном процессе и «азербайджанской общины Карабаха».

«Вы знаете ответ и задаете мне вопрос, ответ на который вы хорошо знаете. Если руководство Азербайджана не выражает интересы общины, о которой вы говорите, если эта община не участвовала в выборах президента Азербайджана, и там есть такие проблемы, не мне их обсуждать», - сказал Зограб Мнацаканян.