Армен Саркисян принял сына государственного и политического деятеля Эдуарда Егоряна

По случаю Дня Конституции Армении, 5 июля президент Армении Армен Саркисян принял адвоката Тиграна Егоряна, сына государственного и политического деятеля Эдуарда Егоряна. Президент Армении высоко оценил большой вклад, который блаженной памяти ЭдуардЕгорян внес в создание независимой армянской государственности, третьей Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, глава государства отметил, что Егорян внес неоценимый вклад и в создание первой Конституции независимой Армении, принятой в 1995г.