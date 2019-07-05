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Армен Саркисян принял сына государственного и политического деятеля Эдуарда Егоряна


По случаю Дня  Конституции Армении, 5 июля президент Армении Армен Саркисян принял адвоката Тиграна Егоряна, сына государственного и политического деятеля Эдуарда Егоряна. Президент Армении  высоко оценил большой вклад, который блаженной памяти  ЭдуардЕгорян внес  в создание независимой армянской государственности, третьей Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА,  глава государства отметил, что  Егорян внес неоценимый вклад и  в создание первой Конституции независимой Армении, принятой в 1995г.

 




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