С-400 отправят в Турцию на следующей неделе, сообщили СМИ

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в воскресенье начнут загружать в два грузовых самолета и отправят в Турцию на будущей неделе, сообщает турецкий телеканал Haberturk.

Накануне пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что С-400 привезут "в ближайшие дни".

Как сообщает Арменпресс, по данным телеканала, специальная техническая команда из России для установки С-400 из девяти человек уже прибыла в республику. В понедельник, как ожидается, приедет вторая группа россиян.

Покупка новейших российских систем ПВО С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Турция отказалась идти на уступки.