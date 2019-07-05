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Арарат Мрзоян встретился с министром обороны Республики Кипр СаввасомАнгелидисом


Спикер Национального Собрания РА Арарат Мирзоян, находящийся с официальным визитом в Республике  Кипр, 4 июля встретился с министром обороны страныСаввасомАнгелиидисом. 

Как сообщили Арменпресс в   Управлении  информации и общественных связей НС РА, стороны подтвердили свою приверженность договоренностям, достигнутым в военно-технической и военно-промышленной сферах, а также выразили  готовность предпринять более практические шаги  по укреплению связей в двустороннем и многостороннем форматах.

Министр Ангелидис представил Арарату Мирзояну подробности сотрудничества между министерствами обороны двух стран, указав на перспективы, некоторые изкоторых уже находятся в стадии реализации.

Глава парламента РА с удовлетворением отметил высокий уровень сотрудничества в оборонной и военной сферах. Обсуждались перспективы многосторонних форматов в области региональной безопасности.




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