Арарат Мрзоян встретился с министром обороны Республики Кипр СаввасомАнгелидисом

Спикер Национального Собрания РА Арарат Мирзоян, находящийся с официальным визитом в Республике Кипр, 4 июля встретился с министром обороны страныСаввасомАнгелиидисом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественных связей НС РА, стороны подтвердили свою приверженность договоренностям, достигнутым в военно-технической и военно-промышленной сферах, а также выразили готовность предпринять более практические шаги по укреплению связей в двустороннем и многостороннем форматах.

Министр Ангелидис представил Арарату Мирзояну подробности сотрудничества между министерствами обороны двух стран, указав на перспективы, некоторые изкоторых уже находятся в стадии реализации.

Глава парламента РА с удовлетворением отметил высокий уровень сотрудничества в оборонной и военной сферах. Обсуждались перспективы многосторонних форматов в области региональной безопасности.