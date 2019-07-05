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Начальник полиции — о нашумевшем убийстве: проводятся комплексные мероприятия


Армения является одной из самых безопасных стран в мире. Полиция РА и правоохранительные органы делают все возможное для обеспечения безопасности страны. 

Так  заявил журналистам начальник полиции Армении Валерий Осипян после церемонии награждения в президентскойрезиденции  в связи с недавним скандальным убийством в Ереване.

«Если мы сравним первое полугодие 2019 года с тем же периодом 2018 года, у нас будет минус два, три убийства, что является достижением. Что касается дела (речь  об Андранике Арутюняне, который был убит вНор Норке – ред.), в сотрудничестве с другими правоохранительными органами принимаются комплексные меры. Я не могу сказать больше в  интересах дела. Уверяю вас, ситуация находится под контролем», - как передает Арменпресс, сказал Валерий Осипян.

Начальник полиции также коснулся замечания о том, что он освободил своих заместителей, которые имели более высокое звание.

«У меня нет таких комплексов и проблем. Мои подчиненные могут иметь высокое звание, меня это не сковывает», - сказал Валерий Осипян.

А. Арутюнян получил огнестрельное ранение со смертельным исходом      2 июля   2019 г.  в  5-м  массиве Нор  Норка.    Возбуждено уголовное дело  по  ч.1 ст. 104    (убийство) и  ч.1 ст. 235  (незаконное хранение  оружия и боеприпасов) УК РА.

Указом Президента Республики Армения начальнику полиции Республики Армения полковнику Валерию Осипяну присвоено звание генерал-майора полиции.

 

 




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