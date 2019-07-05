Начальник полиции — о нашумевшем убийстве: проводятся комплексные мероприятия

Армения является одной из самых безопасных стран в мире. Полиция РА и правоохранительные органы делают все возможное для обеспечения безопасности страны.

Так заявил журналистам начальник полиции Армении Валерий Осипян после церемонии награждения в президентскойрезиденции в связи с недавним скандальным убийством в Ереване.

«Если мы сравним первое полугодие 2019 года с тем же периодом 2018 года, у нас будет минус два, три убийства, что является достижением. Что касается дела (речь об Андранике Арутюняне, который был убит вНор Норке – ред.), в сотрудничестве с другими правоохранительными органами принимаются комплексные меры. Я не могу сказать больше в интересах дела. Уверяю вас, ситуация находится под контролем», - как передает Арменпресс, сказал Валерий Осипян.

Начальник полиции также коснулся замечания о том, что он освободил своих заместителей, которые имели более высокое звание.

«У меня нет таких комплексов и проблем. Мои подчиненные могут иметь высокое звание, меня это не сковывает», - сказал Валерий Осипян.

А. Арутюнян получил огнестрельное ранение со смертельным исходом 2 июля 2019 г. в 5-м массиве Нор Норка. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 104 (убийство) и ч.1 ст. 235 (незаконное хранение оружия и боеприпасов) УК РА.

Указом Президента Республики Армения начальнику полиции Республики Армения полковнику Валерию Осипяну присвоено звание генерал-майора полиции.