Бако Саакян встретился с участниками съезда «К Святому Эчмиадзину, к Священному Арцаху»

5 июля в Степанакертском дворце культуры и молодежи Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с участниками Всеармянского молодежного съезда «К Святому Эчмиадзину, к Священному Арцаху».

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, президент отметил важность проведения в Арцахе подобного мероприятия, подчеркнув значительную роль Армянской Апостольской Церкви в деле укрепления триединства Армения-Арцах-Диаспора, сохранения армянской национальной идентичности, развития и усиления армянской государственности.

На мероприятии присутствовали предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, другие должностные лица.