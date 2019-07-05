По предложению премьер-министра РА, указом президента Армении Армена Саркисяна званий и степеней были удостоены представители силовых структур и правоохранительных органов.

Глава Специальной следственной службы Республики Армения Сасун Мгерович Хачатрян, советник юстиции первого класса, был удостоен звания государственного советника юстиции третьего класса.

Директору Службы национальной безопасности Республики Армения полковнику Артуру Гагиковичу Ванецяну присвоено воинское звание генерал-майора.

Первому заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армения генерал-майору Онику Викторовичу Гаспаряну присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.

Председатель Следственного комитета Республики Армения, советник юстиции первого класса Айк Мкртичевич Григорян удостоен звания государственного советника юстиции третьего класса.

Начальник Службы государственной безопасности Службы национальной безопасности полковник Григорий Альбертович Айрапетов удостоен воинского звания генерал-майора.

Начальнику начальника штаба связи и автоматизированных систем управления войсками связи Армии Республики Армения полковнику Темуру Нориковичу Шахназаряну присвоено воинское звание генерал-майора.

Генеральному прокурору Республики Армения, советнику юстиции первого класса Артуру Саркисовичу Давтяну было присвоено звание государственного советника юстиции третьего класса.

Начальнику Полиции Республики Армения полковнику Валерию Размиковичу Осипяну присвоено звание генерал-майора полиции.

Президент Армении Армен Саргсян поздравил награжденных и отметил: это символично, что очередные звания присваиваются в День Конституции.

«Вы выполняете свою миссию по защите границ Родины, сохранению конституционного и общественного порядка в стране с достоинством и преданностью. То, что вы делаете, - это не просто обязанность, а тяжелая и почетная работа и служба, которые прямо и косвенно влияют на настоящее и будущее нашей страны и людей. Достойно выполняя свои обязанности, вы защищаете как безопасность страны, так и права и свободы граждан и, конечно же, Конституцию. Я уверен, что отныне вы будете выполнять свою работу с большей ответственностью и преданностью - во имя интересов Республики Армении, наших граждан и нашего народа», - как передает Арменпресс, сказал Армен Саркисян.

В беседе с журналистами Сасун Хачатрян сказал, что для него большая честь носить эти погоны, что является самой высокой оценкой его работы.

«Я выражаю благодарность тем, кто оценил мою работу - премьер-министру и президенту нашей страны. Я хочу поздравить всех с Днем Конституции», - сказал Сасун Хачатрян.

Артур Ванесян также поздравил с Днем Конституции и поблагодарил за оценку его работы.

«Это очень важно и обязывающе - получить высшее воинское звание в День Конституции. Звание генерала - это не только радость, но прежде всего большая ответственность, и я желаю всем, кто получил эти звания, достойно служить нашему государству. Я служу Республике Армения, Республике Арцах и всему армянскому народу", - сказал Артур Ванецян.

Валерий Осипян пообщался с журналистами и признался, что он ждал этого звания еще будучи рядовым.

«Не зря говорят, что каждый солдат мечтает стать генералом. Когда я поступил в полицию 30 лет назад, я хотел добиться этого результата. Я не даю оценки проделанной работе, это сделает общество, сделают мои коллеги», - сказал Валерий Осипян.

После торжественной церемонии награждения были поздравления с бокалом шампанского. Мероприятие завершилось церемонией фотографирования.