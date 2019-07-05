Время в Ереване: 11:07:36,   5 Июль

В «Пюнике» новый футболист


Состав  «Пюника», многократного чемпиона  Армении, пополнился новым футболистом.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба  клуба.

С клубом подписал контракт 23-летний полузащитник Эдуард Авакян – воспитанник «Бананца». Прежним  его клубом был ереванский  «Арцах».

Эдуард Авакян будет выступать под номером 96.




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