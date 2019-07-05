В «Пюнике» новый футболист

Состав «Пюника», многократного чемпиона Армении, пополнился новым футболистом.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба.

С клубом подписал контракт 23-летний полузащитник Эдуард Авакян – воспитанник «Бананца». Прежним его клубом был ереванский «Арцах».

Эдуард Авакян будет выступать под номером 96.