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МИДы Армении и Арцаха будут проводить регулярные консультации по проблеме НК


Министр иностранных дел РА ЗограбМнацаканян, находящийся с рабочим визитом в Арцахе, 5 июля встретился с министром иностранных дел АрцахаМасисомМаиляном. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении  информации и  общественной  дипломатии    Министерства иностранных дел  РА, министр иностранных дел Армении ЗограбМнацаканян подчеркнул важность проведения регулярных встреч в таком формате, что дает хорошую возможность подумать о нынешнем этапе мирного процесса в Нагорном Карабахе и дальнейших шагах. 

«Это выражает нашу высшую цель – закрепление  участия Нагорного Карабаха, что было нашей целью с самого первого дня. Это очень практичная, прагматичная цель, потому что, если мы действительно хотим практического движения в мирном урегулировании, участие главного субъекта в этом вопросе остается важным», - сказал глава МИД Армении.

Министры иностранных дел Армении и Арцаха затронули ряд вопросов, связанных с процессом мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Обе стороны подчеркнули необходимость принятия реальных шагов по формированию благоприятной атмосферы для содействия мирному процессу.

ЗограбМнацаканян и МасисМаилян затронули вопросы сотрудничества министерств иностранных дел двух стран в различных сферах и предпринимаемые двусторонние шаги по расширению участия Арцаха в международных процессах.

В завершение встречи министры иностранных дел подписали план консультаций между министерствами иностранных дел Армении и Арцаха, который предусматривает проведение  регулярных консультации по вопросам арцахской проблемы и внешней политики в 2019-2020гг.

Затем министры иностранных дел Армении и Арцаха провели брифинг для  представителей  СМИ.

 




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